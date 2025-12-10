ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием

Прабово Субианто обратил внимание, что президент РФ нашел время для этой встречи, несмотря на то что индонезийская сторона направила информацию о нем в краткие сроки
Редакция сайта ТАСС
10:18
обновлено 10:35
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием.

"Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. Также понимаю, насколько плотное у вас расписание. Хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - отметил он на переговорах с российским лидером в Кремле. 

Путин, Владимир ВладимировичИндонезияРоссияПрабово Субианто