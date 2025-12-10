Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием

Прабово Субианто обратил внимание, что президент РФ нашел время для этой встречи, несмотря на то что индонезийская сторона направила информацию о нем в краткие сроки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием.

"Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. Также понимаю, насколько плотное у вас расписание. Хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - отметил он на переговорах с российским лидером в Кремле.