Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
10:18
обновлено 10:35
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием.
"Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. Также понимаю, насколько плотное у вас расписание. Хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - отметил он на переговорах с российским лидером в Кремле.