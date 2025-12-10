Субианто выразил признательность руководству РФ за вклад в укрепление отношений

Президент Индонезии назвал целью своего визита проведение консультаций с Россией

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто выразил искреннюю признательность руководству России за вклад в укрепление отношений между странами.

"Основная цель моего визита - это проведение консультаций с вашей страной, [это] также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений", - отметил он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Кроме того, Прабово Субианто поблагодарил Путина за теплый прием. "Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. Также понимаю, насколько плотное у вас расписание. Хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - подчеркнул он.

Ранее пресс-служба Кремля информировала о том, что темой переговоров президентов двух стран станут "вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства" и актуальная международная и региональная тематика. Путин и Прабово Субианто виделись последний раз 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.