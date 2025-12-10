Президент Индонезии: между Москвой и Джакартой выстроен конструктивный диалог

Прабово Субианто заявил о высокой интенсивности двусторонних контактов с Россией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о высокой интенсивности двусторонних контактов с Россией, отметив конструктивный диалог между странами.

"За последние несколько месяцев я принял в Джакарте целый ряд российских делегаций. Это были как представители государственных структур, так и представители российских компаний. Хотел бы отметить, что со всеми делегациями, которые посетили Джакарту, нам удалось провести очень предметный и конструктивный диалог", - сказал он на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.