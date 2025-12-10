NYT: Пентагон не хочет судить выживших после атаки на катера якобы с наркотиками

По информации газеты, иначе администрации США придется предоставить правовое обоснование для своих операций

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Пентагон не заинтересован в проведении судебных процессов в отношении выживших после ударов по судам, якобы перевозящим наркотики в Карибском море, так как тогда администрации США придется предоставить правовое обоснование для своих операций. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам источников газеты, в конце октября чиновники Пентагона провели заседание с десятками дипломатов. По мнению представителей военного министерства, спасенных выживших нужно отправлять в третьи страны или в их родные государства, но не в США. Как пишет NYT, Пентагон не хочет, чтобы выжившие попали в руки американской судебной системы, ведь в таком случае администрации США придется предоставлять обоснование для военной кампании в регионе.

Военные США с 2 сентября под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков совершили не менее 22 атак против судов в Карибском море и восточной части Тихого океана. Погибли по меньшей мере 87 человек, двое выживших были спасены и отравлены в свои родные страны - Колумбию и Эквадор. NYT отмечает, что военные не предоставляли доказательств, говорящих о том, что уничтоженные суда действительно используются для наркоторговли.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.