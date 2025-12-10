Экс-депутат Рады: НАБУ ведет обыски в аппарате налоговой службы Украины

Обыски проводятся также в региональных отделениях в Житомирской и Хмельницкой областях, сообщил Игорь Мосийчук

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит сейчас обыски в центральном аппарате налоговой службы страны в Киеве, а также в региональных отделениях в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как отметил экс-депутат Рады, новые обыски НАБУ возобновились на фоне очередного отказа Владимира Зеленского от принятия предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что 10 декабря НАБУ может раскрыть новые имена фигурантов крупного коррупционного скандала против близкого окружения Владимира Зеленского. Как отметил парламентарий, одно из имен может принадлежать украинскому чиновнику.