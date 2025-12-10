Латвия впервые выделит свыше €2 млрд на оборонные расходы в 2026 году

Это 4,91% от ВВП, отметил латвийский министр обороны Андрис Спрудс

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Латвии выделят более €2 млрд на оборонные расходы в 2026 году. Сумма станет рекордной за всю историю страны, заявил министр обороны республики Андрис Спрудс.

"Это 4,91% от ВВП. Это свыше €2 млрд", - заявил Спрудс, добавив, что власти Латвии "впервые выделяют €2 млрд на оборону". Слова чиновника приводит портал гостелерадио LSM.

Как отмечается в публикации, из выделенного бюджета власти республики планируют потратить около 53% на развитие возможностей армии. Сообщается, что остальные средства будут потрачены на содержание ВС и инфраструктуру.

Ожидается, что в 2026 году латвийские власти реализуют несколько крупных проектов в сфере обороны. В частности, речь идет о приобретении боевых машин и систем противовоздушной обороны, а также увеличении количества боеприпасов.

В феврале министр обороны Латвии заявил, что правительство республики утвердило решение об установлении минимального размера оборонных расходов. Ранее сообщалось, что в 2026 году он составит 4% ВВП страны, а с 2027 года - 5% ВВП.

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите, который прошел в июне в Гааге, с подачи США согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.