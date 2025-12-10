В Камбодже число погибших в ходе столкновений с Таиландом возросло до девяти

Более 40 человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. По меньше мере 9 граждан Камбоджи, в том числе ребенок, погибли, более 40 пострадали в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. Об этом сообщило в своем Telegram-канале камбоджийское министерство национальной обороны.

"По данным на 10 декабря 2025 года, в числе жертв среди мирного населения 9 погибших (включая одного ребенка) и 46 раненных", - сказано в заявлении ведомства.

Накануне власти сообщали, что в результате обострения конфликта на границе с Таиландом погибли по меньшей мере 7 камбоджийцев и более 20 получили тяжелые ранения.

Таиландская армия 8 декабря заявила, что камбоджийские силы начали обстреливать приграничную зону соседней страны с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа совершает 8 декабря нападения на таиландскую территорию в том числе с применением дронов-камикадзе. Таиландские военные открывают ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.