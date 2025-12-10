Депутат Рады Дубинский утверждает, что Ермак находится в Киеве

Политик со ссылкой на свои источники сообщил, что экс-глава офиса Зеленского не поехал на фронт, а "держит оборону" в Службе внешней разведки Украины

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вовсе не на фронте, как утверждалось ранее, а все еще остается в Киеве, в здании Службы внешней разведки Украины, откуда продолжает контролировать властные структуры страны. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, ссылаясь на источники.

"Мои источники утверждают, что Ермак ни на какой фронт не поехал, а держит оборону в Службе внешней разведки, в Киеве на Нагорной (улица, где располагается здание СВР Украины - прим. ТАСС). Сидит в теплом-теплом кабинете и пытается рулить своими людьми, которых расставил за 7 лет везде", - написал он в Telegram-канале.

По утверждению депутата, возможность оставаться в СВР Ермаку предоставил глава службы Олег Иващенко. Дубинский заявил, что готовит запрос в СВР, чтобы проверить эту информацию и законность нахождения Ермака в здании ведомства.

О том, что Ермак после увольнения вместе с охраной выехал на фронт, ранее сообщал сам Дубинский. По его информации, тогда он остановился в расположении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр по личной просьбе Зеленского. При этом, как отмечал депутат, никто из украинских командиров так и не согласился брать Ермака к себе на постоянную службу, а сам экс-глава офиса Зеленского таким образом просто скрывался от следственных действий антикоррупционных органов.

Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. 17 ноября 2025 года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам по делу бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования - утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.