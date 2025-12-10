Депутат партии Порошенко обсудила в США с Келлогом проведение выборов на Украине

Владимир Зеленский должен встретиться с парламентом и поговорить о выборах и мирном плане, заявила Ирина Геращенко

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Член партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обсудила в Вашингтоне со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом возможность проведения выборов.

Как написала депутат в своем Telegram-канале, встреча прошла во время приема в украинском посольстве. Кроме Келлога, там присутствовал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. "Много вопросов о возможности проведения выборов на Украине и коррупции. <...> Зеленский должен встретиться с парламентом и поговорить о выборах и мирном плане", - написала Геращенко.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

Это не первый раз, когда оппоненты Зеленского начинают напрямую с представителями США обсуждать возможные выборы на Украине. В предыдущий раз Трамп поднимал тему необходимости выборов на Украине в марте 2025 года. Тогда газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные представители его окружения провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Зеленского. Позже Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко подтвердили переговоры с представителями американской администрации, но отметили, что выступают против выборов во время незавершенного конфликта. Из-за этого депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Черный обратился в Службу безопасности Украины с просьбой провести проверку в отношении этих политиков в связи с их контактами с окружением Трампа.