Reuters: США давят на МУС, чтобы Трампа не преследовали после окончания срока

По данным агентства, Вашингтон может ввести санкции против большего количества судей или самой инстанции, если расследование действий американских войск в Афганистане не прекратится

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США добиваются гарантий от Международного уголовного суда (МУС) с тем, чтобы он не преследовал Дональда Трампа и его должностных лиц после окончания его президентского срока в 2029 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Растет обеспокоенность, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и начнет их преследовать. Это неприемлемо, и мы не позволим этому случиться", - заявил неназванный американский чиновник.

По его данным, США могут ввести санкции против большего количества судей или против самой инстанции, если расследование в отношении действий американских войск в Афганистане не прекратится. Соединенные Штаты также хотят, чтобы МУС остановил расследование в отношении израильских лидеров и их действий во время конфликта в секторе Газа. По словам американского чиновника, представитель администрации Трампа передал требования в МУС и ознакомил с ним судей.

Предполагается, что суд внесет поправки в Римский статут, который гарантировал бы, что преследований руководства США не будет. Агентство, в свою очередь, подчеркнуло, что сделать это будет непросто, так как потребуется одобрение двух третей от 125 стран-участниц, ратифицировавших Римский статут. Отмечается, что санкции против самой инстанции могут нарушить ее работоспособность, в том числе ограничить доступ к банковским счетам или к программному обеспечению на компьютерах суда. Решение, по мнению источника Reuters, заключается в "изменении Римского статута, чтобы [в нем] было четко указано, что он (МУС - прим. ТАСС) не обладает юрисдикцией".

Reuters не уточняет в связи с чем МУС потенциально может начать преследование в отношении Трампа, но упоминает атаки США, которые они наносят по судам в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Ранее газета The Washington Post ранее сообщила, что в начале сентября шеф Пентагона Пит Хегсет приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые находились в воде и цеплялись за обломки катера. 4 декабря Трамп заявил, что США опубликуют все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне.

О международном уголовном суде

Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".

7 января Трамп подписал указ о введении санкций против судей МУС. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Как ранее передавали СМИ США, указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.