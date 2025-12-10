NYT: Рубио распорядился отказаться от шрифта Calibri в Госдепе

Госсекретарь США принял решение вернуться к Times New Roman, как более "благовидному и профессиональному"

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился прекратить использование шрифта Calibri в официальных документах Госдепа и вернуться к Times New Roman, как более "благовидному и профессиональному". Об этом пишет газета The New York Times.

По ее данным, Рубио во вторник направил своим подчиненным служебную записку, в которой назвал решение администрации экс-президента Джо Байдена отказаться от использования шрифта Times New Roman "никчемной" попыткой проводить политику культурного многообразия. По словам Рубио, возвращение к старому шрифту "вернет благовидность и профессионализм в письменные документы департамента". Шрифт Calibri он охарактеризовал как недостаточно официальный, что плохо сказывалось на официальных бланках министерства.

Два шрифта отличаются тем, что принадлежат к двум разным категориям наборных шрифтов - с засечками и без. У Calibri нет засечек на литтерах, поэтому он выглядит более просто, чем Times New Roman. В 2023 году предшественник Рубио Энтони Блинкен распорядился перейти на Calibri и увеличить размер шрифта. Основанием для решения стала рекомендация отдела по политике разнообразия и инклюзивности, который посчитал необходимым использовать более простой шрифт, чтобы документы было легче читать людям, страдающим дислексией или имеющим проблемы со зрением.

Рубио в документе написал, что новый шрифт не сделал документы более удобочитаемыми, а само решение Блинкена назвал "самым противозаконным, аморальным, радикальным и расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности". "Переход на Calibri ничего не привнес, а лишь вызвал деградацию официальной переписки в департаменте", - процитировала газета госсекретаря.

В документе Рубио также сослался на влияние античного Рима на стиль шрифта Times New Roman, что вторит призыву президента Дональда Трампа вернуться к классическому стилю в архитектуре зданий государственных учреждений. Times New Roman используется в Госдепе с 2004 года, он сменил шрифт Courier New.