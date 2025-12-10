Politico: страны НАТО не готовы к сценарию выхода США из военного блока

По информации издания, дипломаты блока интерпретируют соответствующие сигналы из Вашингтона как сигнал для ЕС о переориентации внешней политики страны на азиатский и арктический регионы

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Страны - члены НАТО не имеют плана действий на случай выхода США из военного альянса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, дипломаты блока интерпретируют соответствующие сигналы из Вашингтона не как подготовку к реальным действиям, а лишь как сигнал для ЕС о переориентации внешней политики страны на азиатский и арктический регионы.

Неназванный дипломат альянса утверждает, что НАТО не может планировать будущее после ухода крупнейшего партнера в виде Соединенных Штатов поскольку "это противоречило бы самой цели военного блока".

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил законопроект, согласно которому США должны выйти из Североатлантического альянса. Согласно тексту законопроекта, "членство в НАТО не отвечает интересам страны в сфере национальной безопасности". Когда документ может быть рассмотрен Палатой представителей, пока не уточняется. Перед этим законопроект должен получить одобрение ее профильных комитетов.