В центре Вильнюса водители требуют вернуть застрявшие в Белоруссии авто

На проспект Гедиминаса выехали более 70 фур

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Водители фур перегородили машинами главный проспект Вильнюса и поставили их у здания Сейма (парламента), требуя от властей решительных действий по возвращению домой застрявших в Белоруссии грузовиков.

На проспект Гедиминаса выехали более 70 фур. Над машинами были повязаны черные воздушные шары. Ровно в полдень грузовики включили сирены.

"Мы хотим получить ясный, с датами и намеченными действиями, план по возвращению домой литовских транспортных средств или срочную выплату компенсаций", - заявил во время акции президент ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас.

Он оценил как несостоятельные призывы премьер-министра Инги Ругинене протестовать в Белоруссии, где застряли фуры и власти которой препятствуют их возвращению в Литву.

"Если бы мы платили налоги в Белоруссии, там бы и протестовали. Пока платим в бюджет Литвы, здесь и предъявим претензии в связи с ущербом", - подчеркнул лидер "Линава".

По подсчетам возглавляемой им ассоциации, убытки перевозчиков Литвы из-за застрявших в Белоруссии фур достигают почти €100 млн. В соседней стране застряли около 1 250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября из-за запусков контрабандистами метеозондов с сигаретами. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.