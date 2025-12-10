Конгрессмен США предложил начать процедуру импичмента главы Пентагона

По словам Шри Танедара, Пит Хегсет применяет американские ВС "для убийств людей без суда и без доказательств совершения ими каких-либо преступлений"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Шри Танедар (демократ от штата Мичиган) представил резолюцию, предусматривающую начало процедуры импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодателя.

"Пит Хегсет применяет Вооруженные силы США для убийств людей без суда и без доказательств совершения ими каких-либо преступлений", - подчеркнул он. По словам законодателя, некоторые юристы считают действия Хегсета "военными преступлениями". Представленный Танедаром документ предусматривает выдвижение обвинений в отношении Хегсета в убийстве, в сговоре с целью убийства, а также в нарушении правил обращения с секретной информацией.

Когда может состояться голосование в Палате представителей по представленной Танедаром резолюции, пока не уточняется. В настоящее время обе палаты Конгресса США контролирует правящая Республиканская партия. Это делает крайне маловероятным голосование в пользу импичмента Хегсета.

Глава Пентагона подвергся жесткой критике в связи с публикацией в газета The Washington Post материала, в котором сообщалось, что Хегсет в начале сентября приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые находились в воде и цеплялись за обломки катера.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 90 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Хегсета также критиковали в связи с имевшей место в марте утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. После этого аппарат генерального инспектора Пентагона начал расследование, касающееся возможного размещения Хегсетом секретных данных в Signal. В начале текущего месяца по итогам этого разбирательства был опубликован доклад. В его незасекреченной версии отмечается, что действия Хегсета нарушили правила Пентагона и могли подвергнуть угрозе американский военных.

Процедура импичмента

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента и министров, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов. В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

Танедар в апреле представил резолюцию с требованием импичмента президента США Дональда Трампа. Однако он впоследствии не стал форсировать голосование по этому документу.