Мерц считает, что критика Трампа иммиграционной ЕС политики не касается ФРГ

Канцлер Германии признал, что прежний курс в области миграции доставлял его стране значительные проблемы

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что критика президента США Дональда Трампа в отношении иммиграционной политики стран Евросоюза не касается Германии.

"Во время нашей первой встречи, и неоднократно с тех пор, я говорил президенту США, что мы в Германии проводим новую политику в области миграции и предоставления убежища. При первой же встрече я скажу ему [Трампу], что нам удалось добиться значительных успехов, сократив примерно вдвое число просителей убежища в Германии. Подозреваю, он также признает, что мы скорректировали курс в области, которая действительно доставляла нам значительные проблемы в Германии", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В свете недавней критики Трампом Европы Мерц подчеркнул, что если президент США "не может понять этот институт или структуру Европейского союза - а совершенно очевидно, что американское правительство испытывает с этим трудности - то, по крайней мере, некоторые отдельные государства-члены может". "Я остаюсь при своем мнении, что Америка тоже должна быть заинтересована в партнерах в мире. Мы заинтересованы в партнерах в мире, и США должны оставаться одним из них", - констатировал канцлер.

Он подчеркнул, что новая Стратегия нацбезопасности США "не является большим сюрпризом". "И в этом отношении мы готовы к тому, что трансатлантические отношения изменятся. Но я по-прежнему хочу, чтобы они оставались партнерскими, и я надеюсь, что Америка видит это так же со своей точки зрения как в отношении Европы, так и в отношении Германии", - заключил Мерц.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из этих стран "нежизнеспособными государствами".