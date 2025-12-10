Ynet: посла Украины вызвали в МИД Израиля

Это произошло из-за того, что дипломат раскритиковал высказывания премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху относительно важности его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает портал

Здание МИД Израиля © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук был вызван в МИД Израиля после того, как в интервью порталу Ynet он раскритиковал высказывания премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху относительно важности его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, заместитель генерального директора МИД Израиля Юваль Фокс заявил украинскому послу, что его высказывания "совершенно неприемлемы" и "нарушают дипломатический протокол".

8 декабря Нетаньяху заявил в Кнессете (израильский парламент), что регулярно общается с Путиным. По словам премьера, это общение "на протяжении десятилетий служит жизненно важным интересам" Израиля.