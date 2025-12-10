Президент Туадера: в ЦАР нет политических заключенных или узников совести

Глава государства отметил рост численности судей в республике

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 10 декабря. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека отмечал полное отсутствие политических заключенных или узников совести в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в своей речи Национальному собранию республики.

"Я с удовлетворением отмечаю позитивную оценку, которую дал нашему государству Совет ООН по правам человека по итогам рассмотрения доклада нашей страны в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора в январе 2024 года, где, в частности, было ясно констатировано, что в Центральноафриканской Республике нет политических заключенных или узников совести", - сказал он.

Кроме того, президент отметил рост численности судей в республике. Так, по его словам, с 2016 года их число удвоилось и достигло 216 человек.

"Были также проведены важные реформы посредством набора и подготовки кадров, а также улучшения и укрепления пенитенциарных учреждений, благодаря чему условия содержания под стражей приведены в соответствие с международными стандартами", - добавил Туадера.