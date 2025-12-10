В ЦАР разоружили почти 400 женщин-боевиков

Уже 11 вооруженных групп из 14 подписантов Соглашения о мире и примирении самораспустились и вошли в процесс Разоружение, демобилизация, реинтеграция и репатриация

БАНГИ /ЦАР/, 10 декабря. /ТАСС/. Соглашения в Нджамене, подписанные президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и вооруженными группировками, позволили оперативно разоружить около 5,6 тыс. боевиков, из которых 398 были женщинами. Об этом сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в своей речи Национальному собранию республики.

"Решительно продолжая политику "протянутой руки", я санкционировал 19 апреля нынешнего года подписание в Нджамене двух соглашений с вооруженными группами - 3R и UPC. Эта инициатива позволила правительству в рекордные сроки разоружить 5 650 бывших комбатантов, из которых 398 - женщины", - сказал он.

Президент уточнил, что всего в рамках реализации мирного процесса было демобилизовано 10 500 бывших комбатантов, изъято 4 500 единиц оружия и 195 000 боеприпасов, 2 100 взрывчатых устройств.

"Региональные управления Национальной комиссии по борьбе с легким и стрелковым оружием, развернутые в 20 префектурах, промаркировали на сегодняшний день 5 373 единицы государственного оружия", - отметил он.

Туадера также подчеркнул, что уже 11 вооруженных групп из 14 подписантов Соглашения о мире и примирении самораспустились и вошли в процесс Разоружение, демобилизация, реинтеграция и репатриация.

"Наша постоянная приверженность цели "ноль вооруженных групп на национальной территории" привела к подписанию 15 июня 2023 года в Энтеббе (Уганда) четырехстороннего соглашения между ЦАР, Демократической Республикой Конго, Республикой Южный Судан и Угандой. Это соглашение позволило репатриировать в Уганду 140 бывших комбатантов Армии сопротивления Господа (LRA) и членов их семей", - добавил президент.