Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом

Дефицит составляет $47,5 млрд

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в размере $47,5 млрд. Это следует из данных на сайте Верховной рады.

3 декабря Рада приняла проект бюджета на 2026 год. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Бюджет предусматривает в будущем году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров.

При этом, как отмечают некоторые депутаты Рады, у Киева нет гарантий со стороны Запада, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны Рады бывший спикер парламента депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в размере 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).