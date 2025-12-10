В Польше заявили о неспособности Европы противостоять России

Глава Бюро национальной безопасности страны Славомир Ценцкевич сообщил о своих опасениях относительно вероятности военного столкновения РФ и европейских стран

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европа не обладает потенциалом в одиночку противостоять России в случае военного столкновения. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ, спецслужба при президенте Польши) Славомир Ценцкевич.

"К сожалению, нет", - ответил Ценцкевич на вопрос журналиста радиостанции, способна ли Европа защитить себя в случае столкновения с Россией. Как отметил глава БНБ, страны ЕС не смогут в ближайшее время значительно нарастить свой военный потенциал, а заявления некоторых политиков о способности это сделать и возможности обойтись без США основаны лишь на их личной вере. Кроме того, Ценцкевич заявил о своих опасениях относительно вероятности военного столкновения РФ и европейских стран.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в Бишкеке, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".