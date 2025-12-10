Израильский танк обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

Еврейское государство было заранее уведомлен об их местонахождении и времени патрулирования

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вновь попали под обстрел во время патрулирования ливано-израильской границы. Как сообщила пресс-служба ооновских сил, израильские военные открыли огонь из пулемета на танке Merkava по "голубым каскам" в районе Сарда.

"Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей, - говорится в заявлении. - Считаем обстрел миротворцев серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, поскольку израильская сторона была заранее уведомлена об их местонахождении и времени патрулирования".

Командование ВСООНЛ требует от армии Израиля "прекратить агрессивное поведение и нападения на ооновские силы, которые работают над восстановлением стабильности в пограничном районе".

Аналогичный инцидент имел место 16 ноября возле наблюдательного поста "голубых касок" в районе Эль-Хамамис. Тогда израильские военные заявили, что обстрел миротворцев из танка носил непреднамеренный характер.