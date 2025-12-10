Глава МИД Египта: без США было бы невозможно добиться прекращения огня в Газе

Бадр Абдель Аты отметил, что контроль и координация разоружения в анклаве требуют наличия вышестоящего органа

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Прекращение огня в секторе Газа было бы невозможно без Соединенных Штатов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, отметив при этом, что контроль и координация разоружения в анклаве требуют наличия вышестоящего органа.

"Мы должны быть предельно честны. Без американцев было бы невозможно добиться прекращения огня в Газе. Приверженность президента [США Дональда] Трампа и администрации США чрезвычайно важна, даже решающая, для поддержания режима прекращения огня и продвижения доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал Абдель Аты в интервью журналу Der Spiegel. В то же время он подчеркнул, что для контроля разоружения в Газе необходим вышестоящий орган.

"У нас есть модель Северной Ирландии, которая оказалась очень успешной. Нам нужна палестинская или арабо-исламская зонтичная организация для мониторинга и координации процесса разоружения. Это позволит объединить все вооруженные группы под единым легитимным управлением, чтобы палестинский административный комитет мог начать свою работу и позаботиться об основных потребностях палестинцев в Газе", - констатировал глава МИД Египта.

Он также указал, что для успешного разоружения требуется приверженность со стороны США и, в частности, самого Трампа. "Существуют различные подходы к тому, как разоружение может быть реализовано на практике", - пояснил он. Министр отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на втором этапе плана урегулирования в Газе.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.