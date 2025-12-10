Десятки тыс. болгар требуют отставки правительства на уличных протестах

Участники протеста также требуют смены системы управления государства

СОФИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Масштабный мирный митинг в Болгарии, организованный оппозиционными партиями, требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Как сообщает корреспондент ТАСС, акция началась в Софии около 18:00 (около 19:00 мск) в и уже в первый час собрала несколько десятков тысяч человек в так называемом треугольнике власти - пространстве между зданиями правительства, администрации президента и парламентом. Организаторы акции установили на площади видеоэкраны, чтобы все собравшиеся могли видеть происходящие события.

Участники протеста, помимо отставки правительства, требуют смены системы управления государства, прежде всего отстранения от власти лидера политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова и лидера политического объединения "ДПС - Новое начало" Деляна Пеевски, которых считают главными виновными в существующих проблемах Болгарии. Протест проходит на фоне инициированного оппозицией вотума недоверия правительству в связи с провалом экономической политики, голосование по которому в парламенте пройдет в четверг.

"Мы не позволим обмана, не позволим, чтобы нас ограбили", "Цирк закончился! Время отставки и суд", "Правление мафии в Болгарии закончилось!", "Мафия вон!" - заявляют протестующие.

В Софии работают усиленные полицейские наряды, дорожное движение в центре столицы блокировано. Полиция сообщает о 25 задержанных на контрольно-пропускных пунктах, у которых были конфискованы нож, газовые баллончики, пиротехника и другие запрещенные на массовых мероприятиях изделия.

Болгарское национальное телевидение сообщает, что многотысячные протесты проходят в Пловдиве, Варне, Бургасе, Велико-Тырново и многих других болгарских городах.