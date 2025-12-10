ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белоруссии заблокировали доступ к части криптобирж

Речь идет о сайтах Bybit, BingX, Bitget, Okx
19:30

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к сайтам нескольких крупных криптобирж. Соответствующая информация содержится на портале республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью.

В частности, заблокированы сайты криптобирж Bybit, BingX, Bitget, Okx. Причина ограничения доступа не указана.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайты бирж в настоящее время недоступны. 

