В Белоруссии заблокировали доступ к части криптобирж

Речь идет о сайтах Bybit, BingX, Bitget, Okx

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к сайтам нескольких крупных криптобирж. Соответствующая информация содержится на портале республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью.

В частности, заблокированы сайты криптобирж Bybit, BingX, Bitget, Okx. Причина ограничения доступа не указана.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайты бирж в настоящее время недоступны.