Посол Ирана в РФ заявил, что Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении

Казем Джалали сообщил, что глава МИД республики Аббас Арагчи отправится в Москву на следующей неделе

ТЕГЕРАН, 10 декабря. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Туркмении планируется встреча президента исламской республики Масуда Пезешкиана и российского лидера Владимира Путина.

"В ближайшее время состоится встреча господина Путина и господина Пезешкиана, а министр иностранных дел Исламской Республики Иран [Аббас Арагчи] также отправится в Москву на следующей неделе", - приводятся слова посла в Telegram-канале иранской дипмиссии.

Ранее представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что Арагчи в ближайшее время совершит визиты в Москву и Минск, где планирует провести переговоры с властями РФ и Белоруссии.