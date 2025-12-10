В Польше усомнились в способности Украины продолжать боевые действия

На ухудшение положения Киева влияет все удлиняющаяся линия фронта, считает глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава польского Бюро национальной безопасности (спецслужба при президенте Польши) Славомир Ценцкевич усомнился в том, что Украина обладает способностью продолжать боевые действия против РФ. С такой оценкой он выступил в эфире радиостанции RMF24.

"Вопрос следующий - способны ли на сегодняшний день украинцы продолжать свою оборонительную войну. По этому поводу у меня, я должен это признать, появляются все большие сомнения", - отметил Ценцкевич.

"Анализируя потециалы России и Украины, а также состояние военных действий на сегодняшний день, мне кажется, что россияне находятся в наступлении", - подчеркнул он.

Кроме того, пояснил политик, на ухудшение положения Украины влияет все удлиняющаяся линия фронта, которую, по его словам, невозможно удержать, а также неукомплектованность частей ВСУ более, чем на половину. Говоря о боеспособности украинской армии, он указал, что без ее пополнения рекрутами и вооружением Киеву будет "невозможно продолжать" боевые действия "в таком состоянии". Ценцкевич также обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп находится под впечатлением от военных успехов РФ.