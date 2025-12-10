Премьер Бельгии считает воровством планы ЕК экспроприировать активы РФ

Барт Де Вевер заявил, что готов оспаривать экспроприацию в суде

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © Omer Messinger/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Предложения Еврокомиссии (ЕК) по финансовым гарантиям Бельгии при экспроприации активов России не убедили премьер-министра королевства Барта Де Вевера, он продолжает считать план ЕК воровством и будет готов оспаривать его в суде.

"Существуют лучшие решения, чем украсть активы Центробанка России", - заявил он, выступая в Палате представителей парламента Бельгии. "Это деньги страны, с которой мы даже не находимся в состоянии войны. Это все равно что вломиться в посольство, вынести всю мебель и продать ее", - сказал премьер, слова которого приводит газета Libre.

Он подчеркнул, что если план ЕК по экспроприации российских активов по схеме "репарационного кредита" будет утвержден путем голосования квалифицированным большинством на саммите ЕС 18-19 декабря, то он будет готов "оспаривать это решение в суде". Премьер также назвал незаконным план Еврокомиссии прибегнуть к статье 122 Договора о Европейском союзе, "которая позволяет принять решение в Европейском совете (то есть на саммите ЕС - прим. ТАСС) квалифицированным большинством голосов в экстренной ситуации" вместо принципа консенсуса. По словам Де Вевера, вопрос финансирования Украины на 2026-2027 годы "ни в коем случае не является экстренной ситуацией".

Бельгийский премьер вновь повторил свою позицию, заявив, что считает лучшим вариантом финансирование Киева в 2026-2027 годах с помощью "общеевропейского кредита".

Ранее Валери Урбен, глава депозитария Euroclear, где блокированы €185 млрд российских активов (из €210 млрд, замороженных во всей Европе), также заявила, что готова добиваться в суде отмены потенциальных решений об экспроприации активов РФ.

Гарантии для Бельгии

Еврокомиссия, по информации газеты Politico, 8 декабря направила странам ЕС предложения о финансовых гарантиях Бельгии, которые заключаются в том, что все страны Евросоюза подпишутся под обязательством предоставить королевству полную сумму изъятых в ее юрисдикции российских активов, если страна окажется обязана вернуть их России, например по условиям мира на Украине. По мнению ЕК, страны ЕС должны принять на себя финансовые обязательства пропорционально своим ВВП. Так, например, Германия должна быть готова передать Бельгии порядка €51 млрд.

Однако для того, чтобы эти гарантии обрели силу, все страны Евросоюза должны согласиться взять на себя такие обязательства, причем в форме, которая бы не оставила возможностей для отказа от их исполнения в будущем.

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее предупредил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, под прикрытием какой схемы могут быть экспроприированы активы РФ, - это будет считаться воровством. По его словам, ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".