Politico: сил США в Карибском бассейне недостаточно для вторжения в Венесуэлу

По данным газеты, единственной реалистичной опцией для администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут стать ракетно-бомбовые удары по республике

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США пока не располагают в Карибском бассейне достаточной группировкой для полномасштабного наземного вторжения в Венесуэлу. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, единственной реалистичной опцией для администрации президента США Дональда Трампа могут стать ракетно-бомбовые удары.

В статье утверждается, что в регионе "нет значительных американских наземных сил", а для переброски тысяч солдат "в союзническую страну или на расположенную поблизости территорию США" с целью проведения вторжения потребовались бы "существенные и заметные логистические усилия". Таким образом, считает издание, несмотря на предупреждения президента США о "более решительных" действиях, "наиболее реальным и быстрым вариантом для Трампа остаются авиаудары".

Как отметил источник газеты в Белом доме, жестка риторика и угрозы Трампа являются "специально разработанной стратегией, чтобы заставить [президента Венесуэлы] Мадуро уйти". Другой близкий к администрации собеседник заявил, что операции в отношении Колумбии и Мексики с "вероятностью 99,9%" не будут реализованы. Издание отмечает, что в распоряжении сосредоточенных в Карибском бассейне сил ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford находится порядка 200 крылатых ракет Tomahawk. Тем не менее, опыт прошлых кампаний показывает, что для массированного нападения "потребуются силы численностью 50 тыс. человек, в том числе 20 тыс. солдат", пишет Politico.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан отметил, что вооруженные силы Венесуэлы составляют около 90 тыс. человек, включая сухопутные войска, морскую пехоту и национальную гвардию. "У США [поблизости] есть только 2,2 тыс. морских пехотинцев, и нет никаких действий по усилению [этих сил]", - отметил он. Наземная операция приведет к значительному увеличению расходов, в то время как перспективы ее успеха остаются неясными. Как заявил Politico бывший чиновник администрации Трампа, это может быстро перерасти в "партизанскую войну в джунглях Венесуэлы, если лояльные Мадуро силы решат сражаться".

Как отмечает газета, на сосредоточение группировки в союзной США стране возле Венесуэлы могут потребоваться месяцы, а сами эти усилия будет тяжело скрыть. Кроме того, американская общественность может не поддержать такую военную операцию: последний опрос CBS News показал, что 70% жителей страны не поддерживают идею о вторжении в Венесуэлу.

"Администрация Трампа надеялась запугать Мадуро, чтобы он покинул Венесуэлу, но если это не сработает, остальные военные варианты остаются непривлекательными. А если Мадуро действительно уйдет, по собственному желанию или же под давлением, то останется открытым вопрос, понадобятся ли американские войска для обеспечения безопасности в стране и на какой срок", - приводит издание слова отставного официального лица из Пентагона.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября президент Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях. 29 ноября глава Белого дома объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.