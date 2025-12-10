Бывшего лидера Боливии Арсе задержали

Политик занимал пост до 8 ноября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Луис Арсе © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший лидер Боливии Луис Арсе задержан. Об этом заявила экс-министр при президенте Мария Нела Прада.

"Я хочу сообщить боливийскому народу и международному сообществу, что только что в районе Сокопачи в Ла-Пасе был похищен экс-президент Луис Арсе Катакора. Сейчас я направляюсь в управление специальных сил по борьбе с преступностью, куда, как нам стало известно по неофициальным каналам, его увезли", - сказала она в прямом эфире в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным газеты La Razon, задержание связано с расследованием коррупции в Фонде развития коренных народов в период, когда Арсе был министром экономики при экс-президенте (2006-2019) Эво Моралесе.

Арсе возглавлял Боливию с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.