НАТО: США не обсуждали с союзниками ограничения поставок оружия Украине

Замгенсека альянса Радмила Шекеринская отметила, что две трети государств организации, которые, как ожидается, обеспечат в сумме с августа и до конца 2025 года закупки у Вашингтона для Киева вооружений на $5 млрд

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не обсуждала с союзниками по НАТО установление каких-либо ограничений на объемы закупок ими у США вооружений для Украины по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) в следующем году. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, выступая на форуме по вопросам безопасности, организованном в Вашингтоне Аспенским институтом.

"Мы не обсуждали ограничения. Мы обсуждали процесс [поставки вооружений] в полной мере без ограничений", - ответила она на просьбу ведущего уточнить, верны ли сообщения, согласно которым США ограничили объемы поставок вооружений по этой программе в 2026 году на уровне $12 млрд.

Шекеринская отметила, что в программе участвуют две трети государств НАТО, которые, как ожидается, обеспечат в сумме с августа и до конца текущего года закупки у США для Киева вооружений на $5 млрд. "Мы планируем, что после этого процедура [закупок вооружений] станет более предсказуемой. Мы не будем ждать, пока несколько стран достигнут согласия о пакете [вооружений], а обеспечим ежемесячные поставки", - пояснила она. По словам Шекеринской, представители НАТО вскоре представят более подробную информацию об изменении подхода к этим закупкам.

Инициатива PURL была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Она заменила бесплатные поставки вооружений США Киеву и поставки в кредит. Эта программа позволяет европейским странам НАТО и Канаде выкупать американское оружие для нужд Украины через структуры Североатлантического альянса. Первые закупки начались в августе, а в начале декабря Рютте заявил, что к PURL подключились Австралия и Новая Зеландия.