Bloomberg: США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Задержание судна может осложнить экспорт венесуэльского топлива, пишет агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Подобный шаг, указывает агентство, "означает серьезную эскалацию между двумя странами".

Задержание танкера, пишет Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из Боливарианской республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.