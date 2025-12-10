Вучич подтвердил приверженность Сербии вступлению в ЕС

Евросоюз остается для Белграда главным внешнеполитическим ориентиром, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Olivier Matthys

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе рабочей встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой вновь подтвердил приверженность страны достижению ее стратегической цели - получению членства в Евросоюзе.

"Для Сербии большая честь, что у меня была возможность сегодня вечером в Брюсселе поговорить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой о ключевых вопросах наших двусторонних отношений и европейском пути", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что Евросоюз остается для Белграда главным внешнеполитическим ориентиром.

"Сербия твердо привержена своему стратегическому курсу - членству в ЕС, и остается надежным и ответственным партнером Евросоюза во всех процессах, которые способствуют миру, стабильности и процветанию наших граждан, - отметил сербский лидер. - Благодарен за их (фон дер Ляйен и Кошты - прим. ТАСС) гостеприимство и искреннюю поддержку нашей стране, нашему европейскому пути, а также нашей реформаторской и развивающей повестке".

По его словам, на встрече обсуждались шаги, которые Сербия предпринимает для выполнения обязательств на пути евроинтеграции.

"Мы обменялись мнениями обо всех шагах, которые Сербия уже предприняла для проведения реформ и выполнения взятых обязательств. Особое внимание уделили энергетическому сектору, сосредоточившись на энергетической безопасности и стабильности Сербии", - указал Вучич, добавив, что речь также шла о "возможности ускорения европейского пути" республики.

Ранее президент Сербии призвал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркнул, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.