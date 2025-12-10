Глава МИД Израиля обсудил с Рубио регион и Международный уголовный суд

Гидеон Саар назвал беседу с госсекретарем плодотворной

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обсудил на встрече с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне ситуацию в Ближневосточном регионе и шаги против Международного уголовного суда.

"У нас состоялась плодотворная дискуссия о наших общих возможностях и проблемах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и за их пределами. Я также приветствовал шаги администрации [президента США Дональда] Трампа против так называемого Международного уголовного суда", - написал Саар в X.

По словам главы МИД, он "сказал госсекретарю, что возобновление отношений [еврейского государства] с Боливией является частью важного процесса укрепления связей Израиля со странами Латинской Америки". Ранее Израиль и Боливия договорились в Вашингтоне о восстановлении дипломатических связей, разорванных в свете ситуации в секторе Газа.