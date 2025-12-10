Axios: Украина передала США ответ на проект мирного плана

Агентство Bloomberg утверждает, что Киев направил в Вашингтон переработанную версию документа

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Киев передал вашингтонской администрации свой ответ на американский план урегулирования кризиса на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Украина в среду представила администрации [президента США Дональда] Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, рассказали мне украинские и американские официальные лица", - написал он в X.

В свою очередь агентство Bloomberg утверждает, что власти в Киеве передали в Вашингтон переработанную версию мирного плана США. Помимо этого, оно указывает, что европейские страны ведут работу над тремя документами, один из которых будет отражать общее видение условий завершения конфликта, второй касается гарантий безопасности Киева, а третий будет сконцентрирован на вопросах восстановления Украины.