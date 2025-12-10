Трамп заявил о жестком разговоре с лидерами "евротройки" по украинскому вопросу

Президент США отметил, что во время обсуждения возникли "небольшие споры о людях"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел жесткий разговор с лидерами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) относительно урегулирования конфликта на Украине.

"Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. И посмотрим, что будет, - добавил глава вашингтонской администрации. - Мы ждем ответов прежде, чем мы сможем продвинуться вперед". "Думаю, у нас были определенные небольшие споры о людях. И мы увидим, что будет дальше", - подчеркнул он, объясняя, почему разговор был жестким.