Трамп допустил, что кризис на Украине удастся урегулировать "в короткие сроки"
Редакция сайта ТАСС
20:57
обновлено 21:17
ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что кризис на Украине получится урегулировать в короткие сроки.
Читайте также
"Ему пора начать соглашаться, он проигрывает": заявления Трампа о Зеленском и Украине
"И я хочу, чтобы это закончилось. Мы это выясним. Послушайте, сейчас происходит много вещей. Многие говорят, что это [урегулирование конфликта] ближе, чем когда-либо", - сказал он журналистам в среду в Белом доме.
"Это война, которая никогда не должна была начаться, но мы разберемся с этим, полагаю, в довольно сжатые сроки", - добавил американский лидер.