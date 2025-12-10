Трамп допустил, что кризис на Украине удастся урегулировать "в короткие сроки"

По словам президента США, многие говорят, что урегулирование "ближе, чем когда-либо"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что кризис на Украине получится урегулировать в короткие сроки.

"И я хочу, чтобы это закончилось. Мы это выясним. Послушайте, сейчас происходит много вещей. Многие говорят, что это [урегулирование конфликта] ближе, чем когда-либо", - сказал он журналистам в среду в Белом доме.

"Это война, которая никогда не должна была начаться, но мы разберемся с этим, полагаю, в довольно сжатые сроки", - добавил американский лидер.