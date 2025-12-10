Трамп: Зеленскому стоит реалистично оценивать ситуацию с урегулированием

Согласно опросам, большинство украинцев требуют завершения конфликта, отметил американский президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует реалистично оценивать ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

"Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы", - сказал в среду американский лидер. "У них давно не было выборов", - добавил он.

"Был опрос, согласно которому 82% людей требуют урегулирования. Украинцы хотят урегулирования. Я понимаю это", - резюмировал Трамп.