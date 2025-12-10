Трамп: для задержания танкера у берегов Венесуэлы у США были причины

Американский лидер также пообещал позже раскрыть информацию о владельце судна

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов были причины для задержания танкера у берегов Венесуэлы.

Журналисты в Белом доме попросили его раскрыть детали инцидента. "Ну, я позволю людям это сделать, но вы видите результат, и я думаю, что они, вероятно, уже опубликовали фотографии или сделают это в ближайшее время", - сказал лидер США. "Вы обсудите это с соответствующими людьми позже. Но нет, он был захвачен по очень веской причине", - добавил Трамп.

Он также пообещал позже раскрыть информацию о том, кто является владельцем судна.