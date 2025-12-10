Трамп: США в выходные могут принять участие во встрече в Европе по Украине

В переговорах может участвовать Владимир Зеленский, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в предстоящие выходные дни принять участие во встрече в Европе для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в этих переговорах также может участвовать Владимир Зеленский.

"Они хотят, что мы в выходные провели встречу в Европе, - сообщил глава вашингтонской администрации, говоря о европейских союзниках США и об обсуждении с ними путей выхода из украинского кризиса. "И мы примем решение [относительно этого] в зависимости от того, какой ответ они дадут, - добавил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Мы не хотим напрасно тратить время". "Мы заявили, что прежде, чем мы отправимся на встречу, мы хотим кое-что узнать", - подчеркнул он, не пояснив, какую именно информацию рассчитывает получить. Говоря о том, с кем именно может быть встреча, американский лидер заявил: "С Зеленским и с нами".