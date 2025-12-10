Трамп назвал президента Колумбии возможной "целью" в борьбе с наркотрафиком

Президент США призвал Густаво Петро одуматься

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что лидер Колумбии Густаво Петро "будет следующей" целью Вашингтона в борьбе против контрабанды наркотиков, если тот не примет соответствующие меры самостоятельно.

Журналисты поинтересовались у Трампа, не планирует ли он провести переговоры с президентом Колумбии. "Я не особо думал о нем. Колумбия производит много наркотиков, у них есть фабрики по производству кокаина, и они продают это [в] США. Так что ему лучше одуматься, или он будет следующим", - ответил Трамп.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали около 90 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.