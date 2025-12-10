Трамп заявил, что 11 декабря обсудит с Камбоджей и Таиландом урегулирование

Президент США отметил, что этот конфликт продолжается уже много лет

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда для урегулирования конфликта. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Американский лидер отметил, что этот конфликт продолжается уже много лет. "Я уже однажды урегулировал его. Думаю, смогу сделать это довольно быстро. Полагаю, завтра у нас запланирован телефонный разговор <...> с Таиландом и Камбоджей. Думаю, я смогу заставить их прекратить боевые действия", - сказал он.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику. По последним данным, в ходе боевых действий погибли по меньшей мере семь военных со стороны Камбоджи и пять со стороны Таиланда.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".