N-tv: Бундесвер выведет системы ПВО Patriot из Польши в ближайшие дни

По данным телеканала, задачу защищать транспортный узел в Жешуве у границы с Украиной переложили ВС Нидерландов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом пишет телеканал N-tv со ссылкой на ВВС Германии.

Основной задачей дислоцированных систем была защита транспортного узла в Жешуве недалеко от границы с Украиной. Для этой цели было задействовано около 200 военнослужащих Бундесвера. Миссия, как подчеркнули в ВВС ФРГ, "приобрела особое значение в начале сентября" после инцидента с БПЛА в воздушном пространстве Польши.

Теперь задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была передана ВС Нидерландов.

В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца года. В конце января Германия разместила в аэропорту Жешува на границе с Украиной две батареи Patriot и 200 военных сроком на шесть месяцев.