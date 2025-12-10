Аргентина ведет переговоры с Британией об отмене оружейного эмбарго

Аргентинский президент Хавьер Милей также рассказал, что намерен посетить Соединенное Королевство в апреле или мае 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Аргентина обсуждает с Великобританией смягчение ограничений на экспорт современного вооружения, наложенных в результате Фолклендской войны 1982 года. Об этом сообщил аргентинский президент Хавьер Милей в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мировые державы не могут обходиться без военной мощи, - сказал он. - Если страна не может защитить свои границы, то ее не учитывают в международном контексте". На прямой вопрос о том, начались ли переговоры между Аргентиной и Великобританией о послаблении британских ограничений на продажу оружия, Милей ответил утвердительно. По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа играет посредническую роль в этих переговорах, рассматривая Аргентину как "важный оплот против России и Китая в Южной Атлантике и Антарктике".

Аргентинский лидер также рассказал, что собирается посетить Соединенное Королевство в апреле или мае 2026 года. Как указала газета, в таком случае он станет первым с 1998 года президентом Аргентины, который прибудет с визитом в Великобританию. Кроме того, Милей пригласил британского премьера Кира Стармера посетить Буэнос-Айрес.

Говоря о статусе Фолклендских островов, Милей заявил, что этот вопрос будет решаться на референдуме. "Я ни за что не откажусь от территории, но ясно, что в итоге люди будут голосовать ногами (не являться на выборы, выражая этим нежелание голосовать - прим. ТАСС). И если создать такие условия, которые обеспечат высокий уровень жизни, вполне возможно, что они будут более склонны признавать эту территорию аргентинской", - сказал президент Аргентины.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результаты плебисцита.