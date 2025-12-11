Дания впервые обозначила США возможной угрозой безопасности

Вашингтон заявлениями о введении высоких пошлин навязывает свою волю, а также больше не исключает применение военной силы даже в отношении союзников, указала в докладе военная разведка королевства

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Военная разведка Дании поставила под сомнение роль США в обеспечении безопасности Европы и обозначила возможную угрозу со стороны Вашингтона, следует из ежегодного доклада службы.

"Соединенные Штаты используют экономическую мощь в форме угроз введения высоких пошлин для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы даже в отношении союзников <...>, существует неопределенность в отношении роли Соединенных Штатов как гаранта Безопасности Европы", - говорится в докладе.

Ведомство также отметило растущую конкуренцию в Арктике, в частности, из-за интереса Вашингтона к Гренландии. "Такое внимание увеличивает угрозу шпионажа и попыток дальнейшего воздействия на все части Королевства Дания", - отметило разведывательное управление страны.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.