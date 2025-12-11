В Польше сообщили, что Навроцкий не знал о планах армии передать Украине МиГ-29

Руководитель Бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач назвал такую ситуацию признаком непрофессионализма со стороны правительства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий не был осведомлен о планах вооруженных сил страны передать Украине свои истребители МиГ-29 в обмен на украинские ракетные и беспилотные технологии. Об этом сообщил руководитель Бюро по международной политике при главе государства Марчин Пшидач.

"С некоторым удивлением, но и с интересом мы принимаем эти заявления, озвученные правительством, а также высокопоставленными офицерами польской армии, говорящими о конкретных планах на данном направлении", - приводит портал onet.pl слова Пшидача.

Он отметил, что главнокомандующий страны тоже должен принимать участие в решении таких вопросов. "Я с грустью отмечаю, что президента не проинформировали. Это признак непрофессионализма со стороны правительства", - сказал глава бюро.

Он подчеркнул, что отсутствие консультаций с Навроцким может свидетельствовать о "недоброй воле и попытке вновь отрезать президента от важной с точки зрения польского государства информации".

Ранее Генеральный штаб польской армии распространил коммюнике, в котором говорилось, что Варшава готова передать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Отмечалось, что самолеты уже выработали свой ресурс и "перспективы их дальнейшей модернизации отсутствуют", в связи с чем планируется заметить их на истребители F-16 и FA-50.