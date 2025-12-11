Таиланд заявил о гибели своего военного на границе с Камбоджей

По данным газеты Khaosod, 22-летний военнослужащий погиб в результате попадания камбоджийского снаряда

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Число погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей увеличилось до восьми. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на командование ВС Таиланда.

По ее данным, 22-летний военнослужащий погиб в результате попадания камбоджийского снаряда.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.