Конгресс Гондураса отказался признавать результаты президентских выборов

В заявлении парламентариев говорится, что в стране имеет место "продолжающийся избирательный переворот"

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 11 декабря. /ТАСС/. Постоянный комитет Национального конгресса (однопалатный парламент) Гондураса объявил, что не признает результаты состоявшихся в стране президентских выборов, заявив о нарушениях, давлении и внешнем вмешательстве. Об этом говорится в официальном заявлении законодательного органа, опубликованном в Х.

"Национальный конгресс не одобрит [электоральный] процесс, запятнанный внутренним давлением со стороны организованных преступных структур, связанных с наркоторговлей, таких банд, как MS-13, 18 и других, и уж тем более внешним давлением и прямым нарушением свободы избирателей", - заявили в комитете.

В заявлении утверждается, что в Гондурасе имеет место "продолжающийся избирательный переворот", подорвавший целостность и легитимность выборов. Парламентарии осудили вмешательство президента США Дональда Трампа в электоральный процесс, назвав действия американского президента "угрозой народу Гондураса", а предоставление политического помилования экс-президенту центральноамериканской страны, осужденному в США за наркоторговлю, - "беспрецедентным актом давления на суверенитет государства".

Парламентарии также осудили работу системы передачи предварительных результатов выборов, которая "не функционировала должным образом". "Выборы, проводимые в таких условиях, лишены полной демократической и юридической силы", - отмечается в заявлении.

В Конгрессе подчеркнули, что будут защищать конституцию, суверенитет и демократическую волю народа "от любых попыток манипуляции или внешнего вмешательства".

Подсчет голосов

Ранее президент Национального избирательного совета (НИС) Гондураса Ана Паола Холл в Х заявила, что перебои с публикацией результатов состоявшихся 30 ноября президентских выборов связаны с техническим обслуживанием, которое компания ASD, нанятая в качестве ответственного оператора избирательной системы, проводит без консультаций и одобрения со стороны полного состава избиркома.

Согласно данным НИС по итогам обработки 99,4% протоколов кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла получает 39,20% голосов. Кандидат от Национальной партии Насри Асфура набирает 40,52%. Разница между ними составляет 9 483 голоса.

На третьем месте - кандидат от правящей левой Партии свободы и перестройки Рикси Монкада с результатом 19,29% голосов.

Позиция США

Трамп ранее заявлял, что в Гондурасе преждевременно завершили подсчет голосов на выборах главы государства. По его словам, в стране "похоже, пытаются изменить результаты президентских выборов", и он предупредил, что в таком случае страна "дорого заплатит".

Трамп накануне выборов призывал жителей Гондураса отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению американского лидера, является "другом свободы". Он пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Трамп также заявил о помиловании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего 45-летний срок в США по обвинению в наркотрафике.