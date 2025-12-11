МИД Венесуэлы расценивает захват США нефтяного танкера как акт пиратства

Захват судна стал очередным преступлением Соединенных Штатов ради присвоения энергетических богатств Венесуэлы, отметили в ведомстве

КАРАКАС, 11 декабря. /ТАСС/. Венесуэла расценивает захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и решительно отвергает вопиющий грабеж и акт международного пиратства, публично объявленный президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом], который признал нападение на нефтяной танкер в Карибском море", - указали в МИД. "Еще во время предвыборной кампании 2024 года [глава Белого дома] открыто заявлял, что его целью всегда был захват венесуэльской нефти без какой-либо компенсации, и давал понять, что политика агрессии против нашей страны является частью преднамеренного плана по присвоению наших энергетических богатств", - напомнили в ведомстве.

Министерство указало, что захват танкера является очередным преступным актом после кражи с помощью мошеннических судебных механизмов Citgo - американского филиала государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA). Согласно заявлению, действия США подтверждают "истинные причины длительной агрессии против Венесуэлы", которые заключаются не в миграции, наркотрафике, демократии или правах человека, а в "природных ресурсах, энергетике, нефти, принадлежащих исключительно венесуэльскому народу".

В документе также упоминаются многочленные демонстрации в США и европейских странах против имперских злоупотреблений Запада, а также акции на улицах Венесуэлы, где "народ решительно отстаивает мир".

В МИД подчеркнули, что власти республики "призывают венесуэльский народ оставаться твердым в защите родины, а международное сообщество - отвергнуть вандальскую, незаконную и беспрецедентную агрессию как узаконенный инструмент давления и грабежа".

Американские угрозы

Вашингтон бездоказательно обвиняет Какракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Американские ВМС разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли свыше 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей насчет потенциальных военных операций. 10 декабря он подтвердил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.