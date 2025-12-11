Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52

Маневры прошли над Японским морем

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Токио провели совместные учения с участием двух американских бомбардировщиков B-52. Об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

Как отмечается, маневры прошли в небе над Японским морем. С японской стороны в них были задействованы три истребителя F-35 и три F-15.

Целью учений заявлена демонстрация "твердой приверженности не допускать изменения статус-кво силой", а также "готовности к дальнейшему укреплению потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса".

Как отметили в Токио, учения прошли "в условиях обострения ситуации с безопасностью" в районах вокруг Японии.