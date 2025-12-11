Опрошенные европейцы считают более значимым избрание Трампа, чем своих лидеров

Лишь 11% французских избирателей полагают, что Брюссель хорошо справился с американским президентом, а 47% заявили, что руководство ЕС "плохо выстраивало отношения", показал опрос компании Public First

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом имеет гораздо большее значение для избирателей в Великобритании, Германии и Франции, чем избрание их собственных национальных лидеров. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First по заказу газеты Politico.

В онлайн-опросе 5-9 декабря приняли участие около 10,5 тыс. взрослых респондентов в ведущих экономически развитых европейских государствах - Великобритании, Германии и Франции, а также в Канаде и США.

В Германии 53% опрошенных считают, что приход Трампа к власти стал более значимым для их страны, чем избрание Фридриха Мерца канцлером ФРГ. В Соединенном Королевстве 54% заявили, что возвращение американского лидера более значимо, чем приход к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером и прекращение 14-летнего правления консерваторов. Во Франции такого мнения придерживаются 43%.

Лишь 11% французских избирателей считают, что Брюссель хорошо справился с Трампом, а 47% заявили, что руководство ЕС "плохо выстраивало отношения". Среди лидеров европейских стран несколько более высокую оценку получил британский премьер Стармер. Его действия "в управлении Трампом" - ни хорошие, ни плохие.

"Эти результаты показывают, насколько сильно Трамп повлиял на политический диалог за последний год не только в США, но и во всем мире", - констатирует руководитель отдела опросов в Public First Себ Райд. Таким образом воспринимают действия американского лидера как представители общественности, так и политики. "Тот факт, что многие считают избрание Трампа на другом конце света более значимым для своей страны, чем избрание их собственных лидеров, наглядно демонстрирует" подобную позицию, сказал Райд.

Исследование проведено "в крайне деликатный для трансатлантических отношений момент", отмечает Politico. Новая стратегия национальной безопасности Белого дома, представленная на прошлой неделе, "уничтожила любые представления об американском нейтралитете по отношению к историческим союзникам в Европе". Вашингтон начал "крестовый поход по обращению демократических стран региона в свою собственную идеологию MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"), говорится в публикации.

В первую пятерку обнародованного ранее рейтинга лидеров в Европе по версии Politico вошли президенты России и США. Трамп занял первую строчку, а его российский коллега Владимир Путин - пятую. Издание указывает, что "обычно рейтинг Politico 28 ограничен европейцами", но отмечает влияние Путина и Трампа на Европу.